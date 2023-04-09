Кассано: «Не понимаю, что происходит с Лукаку»

Известный экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано поделился мыслями об игре нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Коллектив Симоне Индзаги набрал всего одно очко в последних четырёх матчах Серии А. Одной из главных проблем «нерадзурри» считается слабая реализация, а одним из виновников называется бельгийский форвард.

«Я не понимаю, что происходит с Лукаку, – высказывается Кассано, выступая на Bobo TV. – Я вижу его испуганным, грустным, уставшим и тяжёлым. Атака «Интера» явно не в форме, и Лаутаро тоже испытывает трудности после победы на чемпионате мира», – заявил Кассано.

В активе Ромелу Лукаку шесть забитых мячей в 22 поединках за «Интер» в текущем сезоне.