Бастони ответил на вопрос о своём будущем в «Интере»

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони высказался о переговорах с клубом по новому контракту.

Действующее соглашение 23-летнего игрока истекает уже в следующем году, и в «Интере» надеются продлить договор.

«В этом вопросе нет никаких проблем. Мы ведём переговоры с клубом, обо всём позаботится мой агент. Обсуждения продолжаются, но сейчас меня волнует не это – я сосредоточен на футболе», – заявил итальянский центрбек на пресс-конференции в преддверии матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики».

Алессандро Бастони провёл 32 матча за «Интер» в нынешнем сезоне, отметившись пятью голевыми передачами.