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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони ответил на вопрос о своём будущем в «Интере»

10 Апреля 2023 • 23:11 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
15.04 21:45

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони высказался о переговорах с клубом по новому контракту.

Действующее соглашение 23-летнего игрока истекает уже в следующем году, и в «Интере» надеются продлить договор.

«В этом вопросе нет никаких проблем. Мы ведём переговоры с клубом, обо всём позаботится мой агент. Обсуждения продолжаются, но сейчас меня волнует не это – я сосредоточен на футболе», – заявил итальянский центрбек на пресс-конференции в преддверии матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики».

Алессандро Бастони провёл 32 матча за «Интер» в нынешнем сезоне, отметившись пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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