Барелла установил личный рекорд сезона по забитым голам

Полузащитник «Интера» Николо Барелла во вторник вечером поразил ворота «Бенфики» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА. Игра состоялась в Лиссабоне на «Эстадиу да Луж».

Вечерний гол стал для Бареллы уже седьмым в текущем сезоне – ранее итальянец так много никогда не забивал. Поэтому это его новый личный рекорд. Два гола он забил в рамках Лиги чемпионов, ещё пять – в Серии А.

Ранее самый голевым сезоном Бареллы был сезон-2017/18. Тогда на счету итальянца было шесть забитых мячей, он был игроком «Кальяри».

Читайте обзор вечернего поединка между португальским и итальянским грандами в нашей заметке.