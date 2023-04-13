Чалханоглу залечил травму, Шкриньяр рискует пропустить ответный матч с «Бенфикой»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу восстановился после травмы.

Турецкий футболист пропустил четыре последних матча «нерадзурри», включая недавнюю встречу с «Бенфикой» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. По информации Sky Sport, 29-летний хавбек вернулся к полноценным тренировкам – он сможет выйти на поле в предстоящем поединке Серии А против «Монцы». По Милану Шкриньяру позитивных новостей пока нет: центральный защитник до сих пор страдает из-за дискомфорта в спине, поэтому вряд ли успеет набрать форму до ответной встречи с «Бенфикой».

Матч «Интера» против «Монцы» состоится 15 апреля, битва с «Бенфикой» пройдёт спустя четыре дня.