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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не исключает вариант с назначением Тьяго Мотты

10 Апреля 2023 • 13:44 Комментировать
Болонья
...
Милан
15.04 16:00

Миланский «Интер» всё ещё рассматривает вариант с назначением Тьяго Мотты на пост главного тренера вместо Симоне Индзаги, который в скором времени рискует остаться без работы. По информации от La Gazzetta dello Sport, тренер «Болоньи» может заменить Индзаги перед стартом следующего сезона.

Руководство «Интера» понимает, что у Мотты меньше опыта, чем у других кандидатов, но Тьяго нравится верхушке клуба, которая видит в нём большой тренерский потенциал. Напомним, Мотта ранее выступал за «Интер» в качестве футболиста и выиграл с клубом Лигу чемпионов в 2010 году под руководством Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Тьяго Мотта Симоне Индзаги
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БОЛОНЬЯ МИЛАН
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