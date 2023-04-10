«Интер» не исключает вариант с назначением Тьяго Мотты

Миланский «Интер» всё ещё рассматривает вариант с назначением Тьяго Мотты на пост главного тренера вместо Симоне Индзаги, который в скором времени рискует остаться без работы. По информации от La Gazzetta dello Sport, тренер «Болоньи» может заменить Индзаги перед стартом следующего сезона.

Руководство «Интера» понимает, что у Мотты меньше опыта, чем у других кандидатов, но Тьяго нравится верхушке клуба, которая видит в нём большой тренерский потенциал. Напомним, Мотта ранее выступал за «Интер» в качестве футболиста и выиграл с клубом Лигу чемпионов в 2010 году под руководством Жозе Моуринью.