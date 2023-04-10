Джеко согласовал с «Интером» новый контракт, но подпишет его только в случае финиша в топ-4

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко согласовал со своей командой условия нового соглашения. По информации от Fc Inter News, босниец согласился на однолетнее соглашение с зарплатой в размере 4 миллионов евро чистыми и одного миллиона в виде бонусов.

Правда, если верить источнику, Джеко подпишет новый контракт только в том случае, если «Интеру» удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. В данный момент команда Симоне Индзаги занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от топ-4 на одно очко.

Напомним, Джеко выступает за «Интер» с прошлого сезона. На счету боснийца 37-летнего боснийца 7 голов и 3 ассиста в этом розыгрыше Серии А.