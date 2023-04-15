«Интер» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Монцу».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Монца
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Протокол игры
Онана Андре•Дармиан Маттео•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Аслани Кристьян•Мхитарян Генрих•Госенс Робин•Лукаку Ромелу•Корреа Хоакин
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо•Мари Пабло•Кальдирола Лука•Чиурриа Патрик•Аугусто Карлос•Пессина Маттео•Ровелла Николо•Колпани Андреа•Сенси Стефано•Мота Дани
15 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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