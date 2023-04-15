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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

15 Апреля 2023 • 21:15 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
1 1.48 X 4.15 2 7.50
Через 0 ч. -6 мин.

В рамках 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Монцу».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Интер Милан0:0Монца
Онана АндреДармиан МаттеоДе Врей СтефанБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла НиколоАслани КристьянМхитарян ГенрихГосенс РобинЛукаку РомелуКорреа Хоакин
Запасные: Чалханоглу ХаканКарбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаМартинес ЛаутароКордац АлексГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоАчерби ФранческоБрозович МарселоХанданович СамирДимарко ФедерикоДжеко Эдин
Ди Грегорио МикелеИццо АрмандоМари ПаблоКальдирола ЛукаЧиурриа ПатрикАугусто КарлосПессина МаттеоРовелла НиколоКолпани АндреаСенси СтефаноМота Дани
Запасные: Петанья АндреаГюткьяр КристианМарлонСоррентино АлессандроБарберис АндреаБиринделли СамуэлеКарбони ФранкоМачин ХосеВиньято СамуэлеАнтов ВалентинВалоти МатиаКраньо АлессиоКапрари ДжанлукаД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
15 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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Наполи Наполи
Верона Верона
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0
1.30 5.40 11.00
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15.04.23 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Монца Монца
1.36 5.40 8.40
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16.04.23 в 13:30
Лечче Лечче
Сампдория Сампдория
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