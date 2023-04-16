​Хоакин Корреа женится на дочке Казираги - бывшего бомбардира итальянской сборной

Аргентинский нападающий Хоакин Корреа сдал в последнее время и даже пропустил чемпиона мира, его почти не видно в «Интере» - но зато все хорошо в его личной жизни, и вскоре он собирается под венец.

Его избранница, сообщает итальянская La Gazzetta Dello Sport - Кьяра Казираги, дочка не кого-нибудь, а бывшего футболиста итальянской сборной, римского «Лацио» и туринского «Ювентуса» - Пьерлуиджи Казираги.

Свадьба состоится в Монце - дочь Казираги проживает именно там. Это совсем недалеко от Милана. Но ее дата пока что не объявлена.

А сразу после этого игроку, вероятно, придется решать куда менее приятные проблемы - искать себе новое место, потому что в «Интере» готовы расстаться с ним.