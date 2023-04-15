«Интер» провалил домашний матч против «Монцы»

Как и многие другие участники Лиги чемпионов, «Интер» неудачно провёл запланированный на субботу матч. «Нерадзурри» принимали середняков из «Монцы», создали побольше моментов, но пропустили в концовке. У хозяев основная опасность исходила от Ромелу Лукаку, который не раз бил головой, а также ногой, но все же мяч летел не так опасно. Соперник открыл счет после подачи углового, Лука Кальдиролла выиграл воздух и с отскоком от газона переправил мяч в девятку. В концовке Лаутаро Мартинес дважды угрожал воротам - попадание в голкипера и промах.
«Интер», похоже, сделал ставку на Лигу чемпионов, в Серии А пока одно очко в пяти последних матчах и место вне топ-4. «Монца» делит 11-е место.
Протокол игры
|78'Кальдирола Лука (0:1)
Онана Андре•Дармиан Маттео82' (Джеко Эдин (82') •Де Врей Стефан51' (Ачерби Франческо (51') •Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Аслани Кристьян71' (Чалханоглу Хакан (71') •Мхитарян Генрих 67'71' (Брозович Марсело (71') • 80'Госенс Робин•Лукаку Ромелу•Корреа Хоакин71' (Мартинес Лаутаро (71')
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо 44'85' (Валоти Матиа (85') •Мари Пабло•Кальдирола Лука•Чиурриа Патрик•Аугусто Карлос•Пессина Маттео•Ровелла Николо59' (Биринделли Самуэле (59') •Колпани Андреа59' (Мачин Хосе (59') •Сенси Стефано29' (Капрари Джанлука (29') • 63'Мота Дани85' (Марлон (85')
15 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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