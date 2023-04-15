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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» провалил домашний матч против «Монцы»

15 Апреля 2023 • 23:39 Комментировать
Интер Милан
0:1
Монца
окончен

Как и многие другие участники Лиги чемпионов, «Интер» неудачно провёл запланированный на субботу матч. «Нерадзурри» принимали середняков из «Монцы», создали побольше моментов, но пропустили в концовке. У хозяев основная опасность исходила от Ромелу Лукаку, который не раз бил головой, а также ногой, но все же мяч летел не так опасно. Соперник открыл счет после подачи углового, Лука Кальдиролла выиграл воздух и с отскоком от газона переправил мяч в девятку.  В концовке Лаутаро Мартинес дважды угрожал воротам - попадание в голкипера и промах.

«Интер», похоже, сделал ставку на Лигу чемпионов, в Серии А пока одно очко в пяти последних матчах и место вне топ-4. «Монца» делит 11-е место.

Протокол игры  
Интер Милан0:1Монца
  78'Кальдирола Лука (0:1)
Онана АндреДармиан Маттео 82' (Джеко Эдин ( 82') Де Врей Стефан 51' (Ачерби Франческо ( 51') Бастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла НиколоАслани Кристьян 71' (Чалханоглу Хакан ( 71') Мхитарян Генрих  67' 71' (Брозович Марсело ( 71'  80') Госенс РобинЛукаку РомелуКорреа Хоакин 71' (Мартинес Лаутаро ( 71')
Запасные: Карбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаКордац АлексГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоХанданович СамирДимарко Федерико
Ди Грегорио МикелеИццо Армандо  44' 85' (Валоти Матиа ( 85') Мари ПаблоКальдирола ЛукаЧиурриа ПатрикАугусто КарлосПессина МаттеоРовелла Николо 59' (Биринделли Самуэле ( 59') Колпани Андреа 59' (Мачин Хосе ( 59') Сенси Стефано 29' (Капрари Джанлука ( 29'  63') Мота Дани 85' (Марлон ( 85')
Запасные: Петанья АндреаГюткьяр КристианСоррентино АлессандроБарберис АндреаКарбони ФранкоВиньято СамуэлеАнтов ВалентинКраньо АлессиоД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
15 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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