«Интер» провалил домашний матч против «Монцы»

Как и многие другие участники Лиги чемпионов, «Интер» неудачно провёл запланированный на субботу матч. «Нерадзурри» принимали середняков из «Монцы», создали побольше моментов, но пропустили в концовке. У хозяев основная опасность исходила от Ромелу Лукаку, который не раз бил головой, а также ногой, но все же мяч летел не так опасно. Соперник открыл счет после подачи углового, Лука Кальдиролла выиграл воздух и с отскоком от газона переправил мяч в девятку. В концовке Лаутаро Мартинес дважды угрожал воротам - попадание в голкипера и промах.

«Интер», похоже, сделал ставку на Лигу чемпионов, в Серии А пока одно очко в пяти последних матчах и место вне топ-4. «Монца» делит 11-е место.