«Интер» интересуется Кристенсеном и Алонсо

Миланский «Интер» положил глаз на двух футболистов каталонской «Барселоны». Речь идёт о защитниках Андреасе Кристенсене и Маркосе Алонсо, которые могут покинуть «сине-гранатовых» ближайшим летом для разгрузки зарплатной ведомости.

По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «Интеру» всегда нравились эти футболисты, но конкретных переговоров с «Барселоной» на сегодняшний день не было. Напомним, что Кристенсен и Алонсо присоединились к «сине-гранатовым» прошлым летом на правах свободных агентов из лондонского «Челси».

Алонсо и Кристенсен хотят остаться в «Барселоне», но клуб может быть вынужден их продать.