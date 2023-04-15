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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» интересуется Кристенсеном и Алонсо

15 Апреля 2023 • 10:31 Комментировать
Интер Милан
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Монца
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Через 10 ч. 52 мин.

Миланский «Интер» положил глаз на двух футболистов каталонской «Барселоны». Речь идёт о защитниках Андреасе Кристенсене и Маркосе Алонсо, которые могут покинуть «сине-гранатовых» ближайшим летом для разгрузки зарплатной ведомости.

По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «Интеру» всегда нравились эти футболисты, но конкретных переговоров с «Барселоной» на сегодняшний день не было. Напомним, что Кристенсен и Алонсо присоединились к «сине-гранатовым» прошлым летом на правах свободных агентов из лондонского «Челси».

Алонсо и Кристенсен хотят остаться в «Барселоне», но клуб может быть вынужден их продать.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Маркос Алонсо Андреас Кристенсен трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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