«Интер» ведёт переговоры по трансферу Ретеги

Миланский «Интер» начал переговоры с «Тигре» по трансферу нападающего Матео Ретеги. Журналист Николо Скира также отмечает, что «нерадзурри» ведут переговоры с агентами самого футболиста, чтобы согласовать личные условия.

Сам Ретеги ранее заявил, что хотел бы перебраться в Европу грядущим летом. Самым вероятным вариантом для продолжения карьеры итальянца как раз является «Интер», который находится в поисках нового форвард.

Ретеги отметился двумя голами в двух дебютных матчах за сборную Италии. В этом розыгрыше чемпионата Аргентины на счету Матео 8 забитых голов. Ранее нападающим также интересовался франкфуртский «Айнтрахт».