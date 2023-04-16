Источник: Симоне Индзаги могут уволить уже после игры с «Бенфикой»

Противоречивые сведения поступают из Италии по поводу будущего Симоне Индзаги - если изданиеFootball Italia считает, что специалист в любом случае доработает до конца сезона, то у Gazzetta.it другая информация. Источник считает, что Индзаги будет уволен, если «Интер» не сможет пройти «Бенфику» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Ситуация обострилась после того, как в субботу «Интер» проиграл в очередном туре чемпионата дебютанту Серии А «Монце». И это было уже одиннадцатое поражение миланского клуба в текущем сезоне Серии А.

Симоне Индзаги, напомним, работает с командой с 2021 года.