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Чемпионат Италии. Серия А

Источник: Симоне Индзаги могут уволить уже после игры с «Бенфикой»

16 Апреля 2023 • 14:57 Комментировать
Интер Милан
0:1
Монца
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Противоречивые сведения поступают из Италии по поводу будущего Симоне Индзаги - если изданиеFootball Italia считает, что специалист в любом случае доработает до конца сезона, то у Gazzetta.it другая информация. Источник считает, что Индзаги будет уволен, если «Интер» не сможет пройти «Бенфику» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Ситуация обострилась после того, как в субботу «Интер» проиграл в очередном туре чемпионата дебютанту Серии А «Монце». И это было уже одиннадцатое поражение миланского клуба в текущем сезоне Серии А.

Симоне Индзаги, напомним, работает с командой с 2021 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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