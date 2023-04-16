Стало известно, что должен сделать Индзаги для сохранения работы в «Интере»

Руководство миланского «Интера» провело встречу с главным тренером команды Симоне Индзаги после поражения от «Монцы» (0:1) в 30-м туре Серии А.

По информации Football Italia, на встрече были руководители клуба, в том числе президент Стивен Чжан и генеральный директор Джузеппе Маротта, которые очень недовольны последними результатами «Интера». Однако в команде надеются, что Индзаги сможет исправить сложившуюся ситуацию.

Как сообщает источник, будущее 47-летнего тренера будет зависеть от исхода двухматчевого противостояния с «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Помимо этого, боссы надеются на попадание «Интера» в следующий розыгрыш ЛЧ.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Индзаги точно доработает до конца текущего сезона.

Напомним, в чемпионате Италии «Интер» не может выиграть на протяжении пяти последних матчей.