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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» хочет снизить сумму трансфера Карраско, отправив в «Атлетико» Деста

12 Апреля 2023 • 15:03 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
15.04 21:45

Каталонская «Барселона» придумала, как ей получить скидку за трансфер полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Карраско. По информации от Sport, «сине-гранатовые» рассматривают вариант с включением в сделку правого защитника Серджино Деста, который проводит нынешний сезон в аренде за «Милан».

«Барселона» надеется, что «Атлетико» согласится приютить Деста и с помощью этого снизит требования за Карраско. Напомним, за бельгийца «матрасники» хотят выручить 20 миллионов евро. При этом контракт Янника с командой Диего Симеоне заканчивается по окончанию следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Атлетико Мадрид Барселона Янник Карраско Серджино Дест трансферы футбола - лето 2023
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