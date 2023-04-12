«Барселона» хочет снизить сумму трансфера Карраско, отправив в «Атлетико» Деста

Каталонская «Барселона» придумала, как ей получить скидку за трансфер полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Карраско. По информации от Sport, «сине-гранатовые» рассматривают вариант с включением в сделку правого защитника Серджино Деста, который проводит нынешний сезон в аренде за «Милан».

«Барселона» надеется, что «Атлетико» согласится приютить Деста и с помощью этого снизит требования за Карраско. Напомним, за бельгийца «матрасники» хотят выручить 20 миллионов евро. При этом контракт Янника с командой Диего Симеоне заканчивается по окончанию следующего сезона.