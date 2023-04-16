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Чемпионат Италии. Серия А

Борха Валеро: «Старый Лукаку забивал в каждом матче, новый же...»

16 Апреля 2023 • 23:32 Комментировать
Интер Милан
0:1
Монца
окончен

Бывший игрок миланского «Интера» Борха Валеро находится в «поисках утраченного» - он никак не может дождаться возвращения прежнего Ромелу Лукаку, который привел клуб к чемпионскому титулу в сезоне 2020/2021. По словам Валеро, нынешняя «версия» бельгийского нападающего разительно отличается от прежней - и совсем не в лучшую сторону.

- Лукаку нужен один выдающийся матч, чтобы вернуть себе уверенность и кураж трехлетней давности - то, чего так ждут тифози. Тогда Лукаку забивал в каждом матче, а сейчас того Лукаку нет и в помине, - цитирует слова Валеро fcinter1908.it.

Права на бельгийского игрока принадлежат, напомним, «Челси». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Борха Валеро
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