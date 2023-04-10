Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо может вернуться в миланский «Интер».

30-летний футболист проводит не самый успешный сезон, и его возможный уход был актуальной темой ещё в январское трансферное окно. По информации издания InterLive, летом бразилец может перебраться в «Интер», цвета которого защищал на старте своей карьеры – с 2008 по 2013 год.

Филиппе Коутиньо принял участие в 22 матчах «Астон Виллы» в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом и ни разу не ассистировав товарищам по команде. Трансферная стоимость экс-игрока «Ливерпуля» и «Барселоны» оценивается порталом Transfermarkt в 14 млн евро.