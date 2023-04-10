Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Консейсау не является приоритетом «Интера» на замену Индзаги

10 Апреля 2023 • 10:39 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
15.04 21:45

Тренер «Порту» Сержиу Консейсау не является приоритетным кандидатом для руководства «Интера» на замену Симоне Индзаги, который с большой долей вероятности покинет клуб в конце сезона.

По информации от журналиста Николо Скиры, Консейсау является одним из кандидатов для «нерадзурри», но у клуба есть и более приоритетные варианты, имена которых пока не сообщаются. Напомним, «Порту» Консейсау недавно вылетел в Лиге чемпионов именно от «Интера». После ответного матча Сержиу отказался от рукопожатия с Симоне Индзаги.

Ранее с возвращением в «Интер» связывали Антонио Конте, который находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Симоне Индзаги Сержиу Консейсау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Апреля
12:31 · Италия. Серия А
«Рома» потеряла 789 тысяч евро из-за неудачи «Галатасарая»
12:22 · Италия. Серия А
«Интер» ведёт переговоры по трансферу Ретеги
12:07 · Италия. Серия А
В ближайшие дни Жиру продлит контракт с «Миланом»
11:21 · Италия. Серия А
Джеко согласовал с «Интером» новый контракт, но подпишет его только в случае финиша в топ-4
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Дюмфрису
10:39 · Италия. Серия А
Консейсау не является приоритетом «Интера» на замену Индзаги
08:00 · Англия. Премьер-лига
«Милан» может купить нападающего «Арсенала»
07:47 · Италия. Серия А
«Милан» принял решение по Диасу
09 Апреля
15:48 · Италия. Серия А
«Милан» снова нашёл талант в «Лилле»
15:46 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ интересуются Бареллой
15:34 · Италия. Серия А
«Кремонезе» впервые в 21-м веке выиграл гостевой матч Серии А
15:24 · Италия. Серия А
Определился круг всех претендентов на должность наставника миланского «Интера»
13:06 · Италия. Серия А
Агент Мартич не знает, сможет ли «Торино» выкупить Влашича и Миранчука
12:39 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры с преемником Индзаги
12:03 · Италия. Серия А
Вайсс: «Хвича в будущем может выиграть «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем