Консейсау не является приоритетом «Интера» на замену Индзаги

Тренер «Порту» Сержиу Консейсау не является приоритетным кандидатом для руководства «Интера» на замену Симоне Индзаги, который с большой долей вероятности покинет клуб в конце сезона.

По информации от журналиста Николо Скиры, Консейсау является одним из кандидатов для «нерадзурри», но у клуба есть и более приоритетные варианты, имена которых пока не сообщаются. Напомним, «Порту» Консейсау недавно вылетел в Лиге чемпионов именно от «Интера». После ответного матча Сержиу отказался от рукопожатия с Симоне Индзаги.

Ранее с возвращением в «Интер» связывали Антонио Конте, который находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма».