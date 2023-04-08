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Чемпионат Италии. Серия А

Александр Кержаков: Конте — очень жёсткий тренер

08 Апреля 2023 • 17:27 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
15.04 21:45

Российский тренер Александр Кержаков высказался о работе Антонио Конте.

«Я очень кайфовал от Антонио Конте в тот год, когда он стал чемпионом с «Интером». Я смотрел практически все матчи. И мне очень нравился его подход, взгляды на футбол, тактические решения», — заявил Кержаков на YouTube-канале Nobel.

Специалист считает, что Конте является очень жестким тренером, он может тренировать ввод мяча от ворот на протяжении двух часов.

Недавно 53-летний итальянец покинул лондонский «Тоттенхэм», который возглавлял с ноября 2021 года. Конте на пресс-конференции раскритиковал футболистов и боссов «шпор», после чего был отправлен в отставку.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Антонио Конте
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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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