Александр Кержаков: Конте — очень жёсткий тренер

Российский тренер Александр Кержаков высказался о работе Антонио Конте.

«Я очень кайфовал от Антонио Конте в тот год, когда он стал чемпионом с «Интером». Я смотрел практически все матчи. И мне очень нравился его подход, взгляды на футбол, тактические решения», — заявил Кержаков на YouTube-канале Nobel.

Специалист считает, что Конте является очень жестким тренером, он может тренировать ввод мяча от ворот на протяжении двух часов.

Недавно 53-летний итальянец покинул лондонский «Тоттенхэм», который возглавлял с ноября 2021 года. Конте на пресс-конференции раскритиковал футболистов и боссов «шпор», после чего был отправлен в отставку.