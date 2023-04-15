Интер - Монца: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В субботу «Интер» сыграет против «Монцы». Команды почти не набирают очки в последних турах, и если у миланцев просто серьезный спад, то соперник, похоже, расслабился, обезопасив себя от вылета по итогам дебютного сезона в Серии А. «Интеру» было бы неплохо прервать безвыигрышную череду поединков, ведь есть риск отпустить от себя топ-4 конкурентов.

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