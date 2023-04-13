Капелло: «Я ошибался насчёт Браима Диаса, он полностью изменился»

Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло похвалил полузащитника «россонери» Браима Диаса за выступления в последних матчах. Вчера испанец отдал победный ассист в матче против «Наполи» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Я ошибался насчёт Браима Диаса. Он совсем не нравился мне как игрок, я думал, что он не соответствует уровню «Милана». Тем не менее, он полностью изменился, добился прогресса. Теперь Браим делает разницу на поле», – цитирует Капелло журналист Фабрицио Романо.

Диас проводит третий сезон за «Милан» на правах аренды из «Реала». Мадридская команда хочет вернуть игрока, но сам Браим хочет остаться в стане «россонери».