Руководство «Интера» не думает, что увольнение Индзаги решит все их проблемы

Руководство миланского «Интера» по-прежнему задумывается о смене тренера. По информации от La Gazzetta dello Sport, команда всерьёз рассматривает вариант с увольнением Симоне Индзаги. Дело в том, что далеко не все руководители «нерадзурри» считают, что увольнение наставника до конца сезона сможет решить их проблемы.

Сообщается, что если «Интер» проиграет свой первый матч против «Бенфики» в четвертьфинале Лиги чемпионов, Индзаги рискует потерять свою работу. Руководство «нерадзурри» при этом не хотят расставаться с тренером до конца сезона. Клуб предпочитает назначить нового наставника уже к следующей кампании.