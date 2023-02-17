Пиоли: «Мы провели два неплохих матча, но с «Монцей» надо держать ухо востро»

«Милан» выиграл два матча, вперва встречу с «Торино», а затем игру с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, и сейчас клубу предстоит игра с дебютантом Серии А «Монцей». В первом круге «Милан» выиграл со счетом 4:1, но недооценивать «Монцу» нельзя, команда, к примеру, дважды выиграла у «Ювентуса». Вот и Стефано Пиоли, наставник «Милана», призвал своих игроков не расслабляться.

- Мы провели два очень хороших матча, но должны быть осторожными. Неделя получилась очень хорошей, но матч будет тяжелым, против команды, которая сейчас хорошо выглядит, так что для победы надо будет выложиться, - цитирует слова Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.