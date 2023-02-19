Тшау: «Мы снова не пропустили»

Итальянский «Милан», чемпион своей страны, постепенно выходит из грогги - одержана уже третья победа кряду, на сей раз в противостоянии с «Монцей». Немецкий футболист Малик Тшау провел на поле весь матч, он доволен итогами игры, в особенности тем, что оборона снова сыграла на ноль.

- Снова три очка, и снова ворота в неприкосновенности, - написал футболист в социальных сетях.

В следующем, двадцать четвертом туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет в домашнем матче с «Аталантой». Это случится двадцать шестого февраля, в следующее воскресенье. Сейчас клуб занимает третье место в турнирной таблице Серии А.у