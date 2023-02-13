Томори: «Я вырос, наблюдая за игрой великого «Милана»

Центральный защитник Фикайо Томори вспомнил, как следил за «Миланом» задолго до того, как сам стал частью клуба.

Воспитанник «Челси» был арендован «россонери» в январе 2021 года, а перед началом следующего сезона перебрался в ряды итальянского гранда на постоянной основе.

«Я вырос, наблюдая за великим «Миланом» в золотые для клуба времена. Теперь я сам выступаю здесь, и для меня это до сих пор нечто сюрреалистичное. «Сан-Сиро» – великое место. В дни матчей болельщики приходят сюда за два часа до начала, и ты видишь, с каким энтузиазмом они готовятся к игре, какую энергию излучают», – рассказал в интервью OneFootball 25-летний англичанин.