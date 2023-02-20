Костакурте понравилась игра Тшау

В минувшем туре итальянского чемпионата «Милан» обыграл «Монцу» с минимальным счетом, и весь матч в составе команды провел Малик Тшау - немецкий игрок, который все чаще появляется в основе клуба. Его прогресс отметил и бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта, который поделился своим мнением о нем.

- Как мне кажется, его присутствие на поле вселяет уверенность в партнеров. Они чувствуют, что он может подстраховать. Свежие ноты в игре «Милана» объясняются, в том числе, и его игрой, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

Напомним, что сам Костакурта выступал в составе «Милана» целую вечность - с 1986 по 2007 год.