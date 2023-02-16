У Галлиани спросили, мечтает ли «Монца» о скудетто

Адриано Галлиани, занимающий должность генерального директора «Монцы», дал комментарий об амбициях клуба. У функционера спросили, мечтает ли клуб о завоевании скудетто в будущем.

«Президент клуба [Сильвио Берлускони] свободен думать и мечтать. Когда я встретил его в 1979 году, он научил меня мыслить масштабно. Это помогло мне в жизни.

Если ты думаешь о скудетто, то ты можешь сохранить место в Серии А. Если ты думаешь о сохранении места в Серии А, то ты можешь вылететь. У тебя всегда должны быть высокие цели», - рассказал Галлиани итальянскому Sky.

В субботу, 18 февраля, «Монца» проведёт матч Серии А против «Милана».