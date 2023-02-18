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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко: «Был уверен, что Галлиани построит конкурентоспособную «Монцу»

18 Февраля 2023 • 11:13 Комментировать
Монца
...
Милан
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Через 8 ч. 15 мин.

Бывший бомбардир «Милана» Андрей Шевченко внимательно следит за «Монцей», которой руководят его давние друзья - Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, с которыми Шевченко работал еще в бытность футболистом. Он считает, что Берлускони и Галлиани создали сильный коллектив - сам Берлускони на днях, напомним, дал понять, что в следующем сезоне «Монца» замахнется на... Скудетто.

- Зная их амбиции, я был уверен, что команда будет конкурентоспособной. Хотя и я не ожидал, что в этой части сезона она будет столь близка к зоне европейских кубков, - цитирует слова Андрея Шевченко pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Монца
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МОНЦА МИЛАН
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