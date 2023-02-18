Шевченко: «Был уверен, что Галлиани построит конкурентоспособную «Монцу»

Бывший бомбардир «Милана» Андрей Шевченко внимательно следит за «Монцей», которой руководят его давние друзья - Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, с которыми Шевченко работал еще в бытность футболистом. Он считает, что Берлускони и Галлиани создали сильный коллектив - сам Берлускони на днях, напомним, дал понять, что в следующем сезоне «Монца» замахнется на... Скудетто.

- Зная их амбиции, я был уверен, что команда будет конкурентоспособной. Хотя и я не ожидал, что в этой части сезона она будет столь близка к зоне европейских кубков, - цитирует слова Андрея Шевченко pianetamilan.it.