Кассано не понравилась игра «Милана» в последнем туре

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано считает, что «Милан» не заслуживал победу в игре с «Монцей» в минувшем туре итальянского чемпионата. Он считает, что «Монца» заслуживала ничью. Напомним, что «Милан» выиграл с минимальным преимуществом благодаря голу Мессиаса.

- Мне не понравился «Милан». Да, команда возвращается, но мы три года хвалили ее не просто так, а за красивый футбол. А сейчас его нет. «Монца» заслуживала ничью. Тео Эрнандес хорошо бегает, а вот Леау снова никакой, после игры с «Салернитаной» его больше не видно, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.