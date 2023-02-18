Пиоли: «Хорошая неделя»

Итальянский «Милан», чемпион своей страны, постепенно выходит из грогги - одержана уже третья победа кряду, на сей раз в противостоянии с «Монцей». Итоги игры прокомментировал наставник чемпионов Италии Стефано Пиоли:

- Когда надо защищаться, мы делаем это вместе. Конечно, счет мог быть и лучше, но «Монца» провела отличный второй тайм, а у нас начала чувствоваться усталость. Но мы должны были закрывать матч. В любом случае, неделя сложилась хорошо, и сейчас нам надо развивать наши свежие успех. Только работая, можно добиться результата, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.