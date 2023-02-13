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Чемпионат Италии. Серия А

Руководство «Милана» встретится с агентами Жиру

13 Февраля 2023 • 12:01 Комментировать
Монца
...
Милан
18.02 20:00

Руководство итальянского «Милана» близко к продлению контракта с одним из своих лидеров Оливье Жиру.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, боссы «россонери» снова встретятся с агентами рекордсмена сборной Франции по голам в ближайшие дни или недели, чтобы прийти к соглашению о новом контракте. Сообщается, что Жиру не был близок к переходу в «Эвертон» во время зимнего трансферного окна, несмотря на желание «ирисок» заполучить Оливье.

Напомним, что французский нападающий выступает в футболке «Милана» с 2021 года, забив 25 голов в 66 матчах. На счету форварда золото итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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