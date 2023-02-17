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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович жаждет побить рекорд Костакурты

17 Февраля 2023 • 06:13 Комментировать
Монца
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Милан
1 3.65 X 3.35 2 2.08
18.02 20:00

Златан Ибрагимович может вернуться на поле в двадцать третьем туре итальянского чемпионата, в котором «Милану» предстоит сыграть против «Монцы». Швед готов сыграть с физической точки зрения, но еще больше его подхлестывают две вещи. Во-первых, он еще никогда не играл против «Монцы» - матч первого круга он, по понятным причинам, пропустил.

Во-вторых, Ибрагимович хочет стать самым возрастным автором гола в Серии А. Сейчас пальма первенства принадлежит бывшему игроку «Милана» Алессандро Костакурте, который в мае 2007 года забил в возрасте 41 года. Златан жаждет переоформить сей рекорд на себя.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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МОНЦА МИЛАН
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