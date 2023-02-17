Ибрагимович жаждет побить рекорд Костакурты

Златан Ибрагимович может вернуться на поле в двадцать третьем туре итальянского чемпионата, в котором «Милану» предстоит сыграть против «Монцы». Швед готов сыграть с физической точки зрения, но еще больше его подхлестывают две вещи. Во-первых, он еще никогда не играл против «Монцы» - матч первого круга он, по понятным причинам, пропустил.

Во-вторых, Ибрагимович хочет стать самым возрастным автором гола в Серии А. Сейчас пальма первенства принадлежит бывшему игроку «Милана» Алессандро Костакурте, который в мае 2007 года забил в возрасте 41 года. Златан жаждет переоформить сей рекорд на себя.