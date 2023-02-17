Салемакерс: «Де Кетеларе добьётся успеха в «Милане», об этом можно не беспокоиться»

Вингер «Милана» Алексис Салемакерс уверен в способностях своего товарища по команде Шарля де Кетеларе.

Купленный за 32 млн евро 21-летний бельгиец пока не оправдывает ожиданий, но, по словам Салемакерса, ещё сможет доказать всем свою состоятельность: «Когда вы приходите и испытываете трудности, вас неизбежно будут критиковать. Так было и со мной, но Шарль справится. Я уверен в этом, поэтому даже не беспокоюсь за него. Очевидно, что он обладает всеми качествами, чтобы раскрыться на этом уровне. Со временем он обретёт уверенность и начнёт показывать свой класс. Скоро мы увидим того де Кетеларе, которого знают в Бельгии», – передаёт слова Салемакерса журналист Альфредо Педулла.