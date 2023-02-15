«Милан» очень доволен выступлениями Тшау

Чемпион Италии «Милан» очень доволен выступлениями своего защитника Малика Тшау в последних матчах. Напомним, в последних двух матчах немец выходил в основном составе «россонери» и помог команде добыть две сухие победы.

21-летний Тшау присоединился к «Милану» летом перед стартом сезона из гельзенкирхенского «Шальке». Команда Стефано Пиоли подписала защитника за 5 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов. Футболист был инвестицией на долгосрочную перспективу.

Тшау в нынешнем сезоне в общем провёл 6 матчей в итальянской Серии А. Вчера немец помог своей команде добыть минимальную победу над «Тоттенхэмом» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.