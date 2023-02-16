«Милан» оформил трансфер нового голкипера

«Милан» договорился с «Аталантой» о трансфере голкипера Марко Спортьелло. По информации от журналиста Фабрицио Романо, все условия сделки по переходу итальянца согласованы. Вратарь присоединится к команде Стефано Пиоли летом.

На «Сан-Сиро» Спортьелло станет сменщиком основного голкипера Майка Меньяна, которую большую часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы. Нынешний второй номер команды Чиприан Татарушану не устраивает руководство «россонери». В конце кампании у 37-летнего румына истекает контракт с «россонери».

30-летний Спортьелло присоединится к «Милану» на правах свободного агента, так как у него заканчивается контракт с «Аталантой».