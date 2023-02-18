Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» набирает ход после победы в гостях у «Монцы»

18 Февраля 2023 • 21:58 Комментировать
Монца
0:1
Милан
окончен

В субботу «Милан» гостил у «Монцы», которая подошла к матчу в отменной форме в то время, как «россонери» только в прошлом туре прервали чудовищную неудачную серию. В середине первого тайма Рафаэл Леау и Браим Диас в одной атаке заставили голкипера блистать мастерством. На 31-й минуте после подачи с правого фланга Дивок Ориги оставил мяч Жуниору Мессьясу, а тот метров с 15 вколотил его в сетку. Тео Эрнандес прорвался к воротам, перебросил голкипера и все же не попал в створ. У «Монцы» лучший момент был под конец игры. Патрик Чиурриа с правого края штрафной попал в штангу, мяч отскочил во вратаря и вылетел за ленточку рядом с каркасом.

В итоге «Милан» добыл победу со счетом 1:0 и делит второе место с «Интером». «Монца» - 10-я.

Протокол игры  
Монца0:1Милан
  31'Мессьяс Жуниор (0:1)
Ди Грегорио МикелеМарлон  27' 71' (Гюткьяр Кристиан ( 71') Мари ПаблоИццо АрмандоБиринделли Самуэле  55' 59' (Карбони Франко ( 59') Чиурриа ПатрикРовелла Николо  63' 71' (Сенси Стефано ( 71') Пессина МаттеоМота Дани 83' (Валоти Матиа ( 83') Капрари ДжанлукаПетанья Андреа 59' (Мачин Хосе ( 59'  64')
Запасные: Соррентино АлессандроБарберис АндреаКолпани АндреаРаноккья ФилиппоКальдирола ЛукаАнтов ВалентинКраньо АлессиоД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
Татарушану ЧиприанКалюлю ПьерТиав Малик  69'Томори ФикайоМессьяс Жуниор 64' (Жиру Оливье ( 64') Эрнандес ТеоКрунич Раде  34' 83' (Бакайоко Тьемуэ ( 83') Тонали СандроДиас Браим 64' (Салемакерс Алексис ( 64') Леау Рафаэл 79' (Ребич Анте ( 79') Ориги Дивок 64' (Де Кетеларе Шарль ( 64')
Запасные: Габбия МаттеоБалло-Туре ФодеВаскес ДэвисВранкс АстерКьяер СимонДест СерджиньоПобега ТоммазоАдли ЯсинИбрагимович ЗлатанМиранте Антонио
18 февраля. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Монца
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сампдория Сампдория
Болонья Болонья
1
2
3.10 3.45 2.33
Видео
Окончен
Монца Монца
Милан Милан
0
1
4.20 3.85 1.85
Видео
18.02.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Удинезе Удинезе
1.47 4.70 6.80
Видео
19.02.23 в 14:30
Аталанта Аталанта
Лечче Лечче
1.54 4.50 6.00
Видео
19.02.23 в 17:00
Салернитана Салернитана
Лацио Лацио
4.90 4.10 1.69
Видео
19.02.23 в 17:00
Фиорентина Фиорентина
Эмполи Эмполи
1.78 3.85 4.60
Видео
19.02.23 в 20:00
Специя Специя
Ювентус Ювентус
5.20 4.00 1.67
Видео
19.02.23 в 22:45
Рома Рома
Верона Верона
1.52 4.20 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Февраля
21:58 · Италия. Серия А
«Милан» набирает ход после победы в гостях у «Монцы»
21:08 · Италия. Серия А
Колыванов заявил, что «Наполи» может стать чемпионом при Кварадоне
19:26 · Италия. Серия А
Журналист Мартини: «Кварацхелия — самое большое открытие в Серии А» 1
19:03 · Италия. Серия А
«Сампдория» проиграла «Болонье» на последней минуте
16:51 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ интересуются защитником «Аталанты»
16:47 · Италия. Серия А
Осимхен успокоил фанатов «Наполи»
16:38 · Италия. Серия А
Аллегри: «Считаю, что несправедливо освистывать свою же команду во время матча»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Турции: «Галатасарай» не станет платить больше 10 млн евро за Дибалу, клуб хочет подписать Захаряна
15:53 · Италия. Серия А
Капелло оценил выступления Кварацхелии в «Наполи»
15:49 · Италия. Серия А
В Неаполе украли картину с изображением левой ноги Марадоны 1
15:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» может попрощаться с Аллегри слухи
15:23 · Италия. Серия А
Раскрыты новые подробности контракта Дибалы слухи
15:01 · Англия. Премьер-лига
Сеюнджю не перейдёт в «Интер»
14:58 · Англия. Премьер-лига
Рабио может переехать в АПЛ, но не в «Манчестер Юнайтед»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин объяснил, почему «Локомотив» упустил Кварацхелию
Все новости
Рекомендуем