«Милан» набирает ход после победы в гостях у «Монцы»

В субботу «Милан» гостил у «Монцы», которая подошла к матчу в отменной форме в то время, как «россонери» только в прошлом туре прервали чудовищную неудачную серию. В середине первого тайма Рафаэл Леау и Браим Диас в одной атаке заставили голкипера блистать мастерством. На 31-й минуте после подачи с правого фланга Дивок Ориги оставил мяч Жуниору Мессьясу, а тот метров с 15 вколотил его в сетку. Тео Эрнандес прорвался к воротам, перебросил голкипера и все же не попал в створ. У «Монцы» лучший момент был под конец игры. Патрик Чиурриа с правого края штрафной попал в штангу, мяч отскочил во вратаря и вылетел за ленточку рядом с каркасом.

В итоге «Милан» добыл победу со счетом 1:0 и делит второе место с «Интером». «Монца» - 10-я.