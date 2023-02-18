«Милан» набирает ход после победы в гостях у «Монцы»

В субботу «Милан» гостил у «Монцы», которая подошла к матчу в отменной форме в то время, как «россонери» только в прошлом туре прервали чудовищную неудачную серию. В середине первого тайма Рафаэл Леау и Браим Диас в одной атаке заставили голкипера блистать мастерством. На 31-й минуте после подачи с правого фланга Дивок Ориги оставил мяч Жуниору Мессьясу, а тот метров с 15 вколотил его в сетку. Тео Эрнандес прорвался к воротам, перебросил голкипера и все же не попал в створ. У «Монцы» лучший момент был под конец игры. Патрик Чиурриа с правого края штрафной попал в штангу, мяч отскочил во вратаря и вылетел за ленточку рядом с каркасом.
В итоге «Милан» добыл победу со счетом 1:0 и делит второе место с «Интером». «Монца» - 10-я.
Протокол игры
|31'Мессьяс Жуниор (0:1)
Ди Грегорио Микеле•Марлон 27'71' (Гюткьяр Кристиан (71') •Мари Пабло•Иццо Армандо•Биринделли Самуэле 55'59' (Карбони Франко (59') •Чиурриа Патрик•Ровелла Николо 63'71' (Сенси Стефано (71') •Пессина Маттео•Мота Дани83' (Валоти Матиа (83') •Капрари Джанлука•Петанья Андреа59' (Мачин Хосе (59') 64'
Татарушану Чиприан•Калюлю Пьер•Тиав Малик• 69'Томори Фикайо•Мессьяс Жуниор64' (Жиру Оливье (64') •Эрнандес Тео•Крунич Раде 34'83' (Бакайоко Тьемуэ (83') •Тонали Сандро•Диас Браим64' (Салемакерс Алексис (64') •Леау Рафаэл79' (Ребич Анте (79') •Ориги Дивок64' (Де Кетеларе Шарль (64')
18 февраля. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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