Томори: «Победой удовлетворены»

Итальянский «Милан», чемпион своей страны, постепенно выходит из грогги - одержана уже третья победа кряду, на сей раз в противостоянии с «Монцей». Итоги игры прокомментировал защитник чемпионов Италии Фикайо Томори, который вернулся в состав после того, как оправился от последствий травмы:

- Конечно, удовлетворены победой. Для команды было очень важно снова сыграть в ноль. После непростого января наконец-то можно сказать, что мы идем вперед. Рад, что вернулся на поле после трех недель отсутствия. Но три очка, в принципе, сейчас важнее. Устал, но все хорошо, спасибо, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.