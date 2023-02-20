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Чемпионат Италии. Серия А

Амброзини: «Тео Эрнандес снова блистает»

20 Февраля 2023 • 05:20 Комментировать
Монца
0:1
Милан
окончен

Бывший футболист итальянского «Милана» Массимо Аброзини доволен тем, как играет Тео Эрнандес - по его словам, французский футболист вновь на пике своей формы после того, как несколько сдал сразу после чемпионата мира. В последнем своем матче в минувшие выходные «Милан» вновь выиграл, на сей раз подопечные Стефано Пиоли обыграли «Монцу» с минимальным преимуществом.

- Он теперь снова тот, которого мы знаем. После чемпионата мира у него был физический и психологический спад. Сейчас он снова становится тем невероятным игроком, к которому мы все привыкли, - цитирует слова бывшего игрока «Милана» pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Массимо Амброзини Тео Эрнандес
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