Амброзини нахваливает Мессиаса

Итальянский «Милан», чемпион своей страны, постепенно выходит из грогги - одержана уже третья победа кряду, на сей раз в противостоянии с «Монцей». Единственный гол в этом матче забил Жуниор Мессиас, которого нахваливает бывший игрок клуба - Массимо Амброзини.

- Он умеет жертвовать собой ради того, чтобы быть полезным. Он многому научился. Скромный парень, командный игрок, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.

В следующем, двадцать четвертом туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет в домашнем матче с «Аталантой». Это случится двадцать шестого февраля, в следующее воскресенье.