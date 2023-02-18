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Чемпионат Италии. Серия А

Крунич: «Пришлось пострадать»

18 Февраля 2023 • 22:58 Комментировать
Монца
0:1
Милан
окончен

Итальянский «Милан», чемпион своей страны, постепенно выходит из состояния грогги - одержана уже третья победа кряду, на сей раз в противостоянии с «Монцей». Итоги игры прокомментировал полузащитник чемпионов Италии Раде Крунич:

- Это важнейшая победа, очень хотелось закончить неделю должным образом. Это было непросто, но мы подготовились должным образом, смогли выложить все это на поле и получили результат. Впрочем, легких побед в Серии А просто не бывает Пришлось пострадать, пообороняться, но нам это нравится, не привыкать, - цитирует слова сербского игрока pianetamilan.it.

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Милан Раде Крунич
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