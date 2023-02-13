Томори: «Хочу выиграть с «Миланом» все трофеи»

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал о своих целях.

В прошлом сезоне англичанин стал чемпионом Италии в составе «россонери», на чём не намерен останавливаться: «Моя цель в жизни, как бы это банально ни звучало, – сделать так, чтобы не пришлось ни о чём жалеть. Я хочу быть самим собой и добиться всего, чего могу. Разумеется, я мечтаю выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Мне хотелось бы завоевать с «Миланом» все возможные трофеи, раз уж я попал в этот замечательный клуб», – цитирует журналист Альфредо Педулла 25-летнего футболиста.

Фикайо Томори отыграл 88 матчей за «Милан» с момента прихода в январе 2021 года, отметившись тремя голами.