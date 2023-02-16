Галлиани: «Берлускони всегда говорит «мы», когда говорит о «Милане»

На выходных в Серии А пройдёт матч между «Монцей» и «Миланом». Интригу этому противостоянию придаёт тот факт, что Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, президент и гендиректор «Монцы», ранее занимали аналогичные должности в «Милане».

Своими мыслями о предстоящем поединке поделился Адриано Галлиани.

«Президент посетит матч. В субботу мы обедали с ним, и он обещал быть на матче. Как и я, президент постоянно употребляет слово «мы», когда говорит о «Милане». Так что в субботу мы будем против нас. Моё лицо ничуть не содрогнётся, кто бы ни забил гол в этом матче», - сказал Галлиани Sky Sports Italia.