Томори возвращается в строй - он может сыграть против «Монцы»

Английский защитник Фикайо Томори подлечил травму и возвращается в строй - ожидается, что он сыграет в матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата Серии А, в котором чемпиону страны «Милану» предстоит сразиться с «Монцей». Возможно, что он появится на поле уже с первой минуты игры.

Напомним, что Томори выбыл из строя три недели назад, в разгар кризиса, поразившего «Милан». Впрочем, сейчас клуб постепенно приходит в себя - в прошлую пятницу «Милан» обыграл «Торино» в Серии А, затем с таким же, минимальным счетом, одолел и лондонский «Тоттенхэм» в рамках Лиги чемпионов.