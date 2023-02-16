Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Реграги прилетит в Милан, чтобы убедить Диаса выступать за сборную Марокко

16 Февраля 2023 • 21:34 Комментировать
Монца
...
Милан
1 3.65 X 3.35 2 2.08
18.02 20:00

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги проведёт встречу с полузащитником Браимом Диасом.

Ранее уже сообщалось о возможном приглашении в сборную Марокко 23-летнего футболиста мадридского «Реала», выступающего за «Милан» на правах аренды. По информации Relevo, судьба международной карьеры Диаса может определиться в ближайшее время: Реграги планирует отправиться в Милан, чтобы лично побеседовать с хавбеком и убедить его выступать за свою команду.

Диас имеет два гражданства – марокканское и испанское. Он был заигран за сборную Испании лишь в товарищеском матче, поэтому может сменить национальную команду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Сборная Марокко Браим Диас Валид Реграги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНЦА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.02.23 в 22:45
Сассуоло Сассуоло
Наполи Наполи
6.80 5.00 1.44
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Февраля
22:23 · Италия. Серия А
Маркизио: «Милан выиграл, но...»
21:55 · Италия. Серия А
Стало известно, какую зарплату «Ювентус» предлагает Рабио
21:46 · Италия. Серия А
Бобан: «Браим Диас - важный игрок»
21:34 · Италия. Серия А
Реграги прилетит в Милан, чтобы убедить Диаса выступать за сборную Марокко
21:16 · Италия. Серия А
Марио Руй: «Кварацхелия отличается от Салаха»
21:13 · Италия. Серия А
Буффон: «Скудетто «Милана» удивило»
21:07 · Германия. Бундеслига
«Интер» предложил Тюраму пятилетний контракт слухи
20:54 · Италия. Серия Б
Ваноли ещё рассчитывает на Черышева в «Венеции», но даст ему меньше времени на поле
20:26 · Италия. Серия А
«Интер» может продать Онана слухи
20:17 · Италия. Серия А
«Сассуоло» - «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии – 17 февраля 2023
19:27 · Италия. Серия А
У Галлиани спросили, мечтает ли «Монца» о скудетто
19:17 · Италия. Серия А
Галлиани: «Берлускони всегда говорит «мы», когда говорит о «Милане»
18:58 · Италия. Серия А
С «Сампдории» не станут снимать очки
18:38 · Италия. Серия А
Рабио требует 10 млн евро в год от «Ювентуса» слухи
18:32 · Италия. Серия А
Лукаку и Бареллу не накажут
Все новости
Рекомендуем