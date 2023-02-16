Реграги прилетит в Милан, чтобы убедить Диаса выступать за сборную Марокко

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги проведёт встречу с полузащитником Браимом Диасом.

Ранее уже сообщалось о возможном приглашении в сборную Марокко 23-летнего футболиста мадридского «Реала», выступающего за «Милан» на правах аренды. По информации Relevo, судьба международной карьеры Диаса может определиться в ближайшее время: Реграги планирует отправиться в Милан, чтобы лично побеседовать с хавбеком и убедить его выступать за свою команду.

Диас имеет два гражданства – марокканское и испанское. Он был заигран за сборную Испании лишь в товарищеском матче, поэтому может сменить национальную команду.