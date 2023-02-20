Амброзини: «Крунич играет просто, но эффективно»

Бывший футболист «Милана» Массимо Амброзини считает очень эффективной игровую манеру Раде Крунича - сербский футболист, по его словам, не усложняет простые вещи и выполняет много полезной работы на поле. Сербский футболист из Боснии и Герцеговины вступает в итальянском чемпионате с 2015 года, но за «Милан» он начал играть лишь в 2019.

- В грязном матче, коим была игра «Милана» с «Монцей», Крунич смог сделать больше перехватов, чем Тонали, потому что он не усложняет простые вещи. Он проводит хорошие матчи, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» примет дома «Аталанту».