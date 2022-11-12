«Наполи» повторил рекорд «Ювентуса»

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Наполи» обыграл в домашнем матче «Удинезе», забив три мяча и получив в свои ворота лишь два. Это была уже одиннадцатая победа кряду для «Наполи», и уже тринадцатая в первых пятнадцати матчах сезона.

Как выяснилось, ранее столь удачно первые пятнадцать матчей в сезоне проводил только туринский «Ювентус», также побеждавший в 13 матчах из 15. Правда, с «Юве» такое случалось целых четыре раза - в сезонах 1949/1950, 2005/2006, 2013/2014, 2018/2019.

В следующем туре «Наполи» схлестнётся с миланским «Интером», однако это случится уже в начале следующего года - четвертого января.