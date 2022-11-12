Бывший тренер «Наполи»: «Сейчас команда великолепна»

Бывший тренер «Наполи» Оттавио Бьянки, приведший команду к первому ее чемпионскому титулу в 1987 году, считает, что в этом году неаполитанцы могут вернуть себе Скудетто, которое станет первым в 21 веке для них.

- «Наполи» - сбалансированная, показывающая хороший футбол команда. Есть хорошие индивидуальные исполнители, есть командные игроки. Видна гармония. «Наполи» не кажется непобедимым - он является непобедимым сейчас! Побеждает в любых условиях, особенно дома. Есть хорошая игра. Без проблем справились с отсутствием Осимхена, это никак не сказалось на игре, - цитирует Бьянки calcionapoli1926.it.