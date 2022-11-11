Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Кварацхелия пропустит последний матч «Наполи» перед чемпионатом мира

11 Ноября 2022 • 18:59 Комментировать
Наполи
...
Удинезе
1 1.48 X 4.70 2 6.40
Через 20 ч. 59 мин.

Хвича Кварацхелия пропустил два последних матча «Наполи» в чемпионате Италии. Не сыграет грузинский полузащитник и в субботу против «Удинезе».

«Он ещё чувствует боль, поэтому не сыграет. Нам очень жаль. Мы хотим, чтобы Квара вернулся как можно скорее, но мы знаем, что у нас есть и другие футболисты высокого уровня. Многие видят в Хвиче нового топ-игрока в мировом футболе. Возможно, его заменит игрок не такого же уровня, но каждый в нашей команде знает наши требования», - сказал на пресс-конференции главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.

Напомним, что игра против «Удинезе» станет для «Наполи» последней перед чемпионатом мира.

Кварацхелия ворвался в топ-6 самых дорогих игроков Серии А

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.22 в 22:45
Эмполи Эмполи
Кремонезе Кремонезе
2.65 3.20 2.85
Видео
12.11.22 в 17:00
Наполи Наполи
Удинезе Удинезе
1.37 5.20 8.60
Видео
12.11.22 в 20:00
Сампдория Сампдория
Лечче Лечче
2.60 3.10 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Ноября
19:38 · Италия. Серия А
​Шкриньяр принял решение по своему будущему
18:59 · Италия. Серия А
​Кварацхелия пропустит последний матч «Наполи» перед чемпионатом мира
17:34 · Италия. Серия А
​Леау признали лучшим игроком Серии А в октябре
16:59 · Италия. Серия А
​«Наполи» объявил о продлении контракта с защитником официально
15:23 · Италия. Серия А
​Кварацхелия ворвался в топ-6 самых дорогих игроков Серии А
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Рома» нацелилась на игроков «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Влашич покинет «Вест Хэм» на постоянной основе
04:22 · Италия. Серия А
Галеоне: «Кто мог подумать, что Кварацхелия будет столь хорош!?»
04:12 · Италия. Серия А
Наставник «Вероны»: «Арбитр не дал нам чистый пенальти»
02:00 · Италия. Серия А
Сарри – о втором месте «Лацио» в Серии А: «На данный момент это не так важно»
01:21 · Италия. Серия А
Галеоне: «Дайте время де Кетеларе, даже Платини не сразу заиграл»
01:11 · Италия. Серия А
Ромеро: «Невероятные эмоции»
00:58 · Италия. Серия А
Паццини: «Милан» набрал четыре очка за три матча, а «Наполи» - 9, вот и вся разница»
00:57 · Италия. Серия А
Перин: «Такой «Ювентус» может сражаться с кем угодно»
00:40 · Италия. Серия А
«Лацио» всё же обыграл «Монцу»
Все новости
Рекомендуем