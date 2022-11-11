​Кварацхелия пропустит последний матч «Наполи» перед чемпионатом мира

Хвича Кварацхелия пропустил два последних матча «Наполи» в чемпионате Италии. Не сыграет грузинский полузащитник и в субботу против «Удинезе».

«Он ещё чувствует боль, поэтому не сыграет. Нам очень жаль. Мы хотим, чтобы Квара вернулся как можно скорее, но мы знаем, что у нас есть и другие футболисты высокого уровня. Многие видят в Хвиче нового топ-игрока в мировом футболе. Возможно, его заменит игрок не такого же уровня, но каждый в нашей команде знает наши требования», - сказал на пресс-конференции главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.

Напомним, что игра против «Удинезе» станет для «Наполи» последней перед чемпионатом мира.

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