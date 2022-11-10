Гранат считает, что Кварацхелия стоит 100 миллионов евро

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном продлении контракта нападающего Хвичи Кварацхелии с «Наполи». Отмечается, что в новом договоре будет прописана сумма отступных, которая составит сто миллионов евро.

«Конечно, Хвича стоит 100 млн евро. Он заслужил новый контракт. «Наполи» понимает, что Кварацхелия – это игрок номер один на трансферном рынке», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По мнению эксперта, мадридский «Реал» может предложить такие деньги. Ранее сам игрок рассказал, что является фанатом «сливочных».

В этом сезоне 21-летний футболист провел 17 матчей за «Наполи», забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.