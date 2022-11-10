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Чемпионат Италии. Серия А

Гранат считает, что Кварацхелия стоит 100 миллионов евро

10 Ноября 2022 • 14:29 Комментировать (1)
Наполи
...
Удинезе
1 1.45 X 4.80 2 6.50
12.11 17:00

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном продлении контракта нападающего Хвичи Кварацхелии с «Наполи». Отмечается, что в новом договоре будет прописана сумма отступных, которая составит сто миллионов евро.

«Конечно, Хвича стоит 100 млн евро. Он заслужил новый контракт. «Наполи» понимает, что Кварацхелия – это игрок номер один на трансферном рынке», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По мнению эксперта, мадридский «Реал» может предложить такие деньги. Ранее сам игрок рассказал, что является фанатом «сливочных».

В этом сезоне 21-летний футболист провел 17 матчей за «Наполи», забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Владимир Гранат Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Ноября 2022 в 14:40
ай ёлы-палы буквальна пару дней назат я напесал што перец купиц хвичу за 100 лям.. вот так-та.. А-ха-ха-ха! )))
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