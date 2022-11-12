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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис: «Это мой лучший «Наполи»

12 Ноября 2022 • 19:54 Комментировать
Наполи
3:2
Удинезе
окончен

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Наполи» обыграл в домашнем матче «Удинезе», забив три мяча и получив в свои ворота лишь два. Это была уже одиннадцатая победа кряду для «Наполи», и уже тринадцатая в первых пятнадцати матчах сезона. Президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис считает нынешнюю команду лучшей за все то время, как он владеет клубом.

- Вне всяких сомнений, это мой лучший «Наполи». После перерыва будем выступать с таким же рвением. Вся команда развила максимальные обороты, и мне это нравится. Forza Napoli, - цитирует слова де Лаурентиса calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» схлестнётся с миланским «Интером», однако это случится уже в начале следующего года - четвертого января.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи
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