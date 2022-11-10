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Чемпионат Италии. Серия А

​Кварацхелия пока не тренируется с командой

10 Ноября 2022 • 17:19 Комментировать
Наполи
...
Удинезе
1 1.45 X 4.80 2 6.50
12.11 17:00

Полузащитник Хвича Кварацхелия не принимал участия в двух последних матчах «Наполи» в Серии А. Выход на поле грузина в последней игре перед чемпионатом мира против «Удинезе» тоже находится под вопросом. Кварацхелия пока не тренируется с командой, о чём сообщила пресс-служба клуба после утреннего занятия. Хвича в четверг занимался с физиотерапевтом, а также работал в тренажёрном зале.

Матч чемпионата Италии между «Наполи» и «Удинезе» пройдёт в субботу, 12 ноября. Стартовый свисток футболисты услышат в 17:00 по московскому времени.

«Наполи» на текущий момент занимает первое место в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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НАПОЛИ УДИНЕЗЕ
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