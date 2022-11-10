Полузащитник Хвича Кварацхелия не принимал участия в двух последних матчах «Наполи» в Серии А. Выход на поле грузина в последней игре перед чемпионатом мира против «Удинезе» тоже находится под вопросом. Кварацхелия пока не тренируется с командой, о чём сообщила пресс-служба клуба после утреннего занятия. Хвича в четверг занимался с физиотерапевтом, а также работал в тренажёрном зале.

Матч чемпионата Италии между «Наполи» и «Удинезе» пройдёт в субботу, 12 ноября. Стартовый свисток футболисты услышат в 17:00 по московскому времени.

«Наполи» на текущий момент занимает первое место в Серии А.